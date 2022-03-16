Фракція ОПЗЖ у Херсонській міській раді саморозпустилася

ОПЗЖ в Херсоні засудили напад Росії та саморозпустились.
Про розпуск фракцій партії "Опозиційна платформа – за життя" (ОПЗЖ) в Херсонській міськраді оголосили депутати, які входили до складу фракції.
Депутати оприлюднили заяву, підписану керівником фракції ОПЗЖ в Херсонській міськраді Юрієм Стельмашенком і секретарем фракції Олексієм Заболотним.
В заяві йдеться про вихід з фракції і з партії Стальмашенка, Заболотного, а також депутатів Ігоря Житченка, Олени Ротової, Олени Мазур, Тіграна Мкртчана, Костянтина Сивака, Антона Хмаро і Наталі Устинової.
Також в заяві йдеться про те, що Херсон – це Україна, і засуджується російська агресія проти нашої держави.
Депутати повідомили, що працюватимуть в Херсонській міськраді як позафракційні.
Нагадаємо, на Харківщині затримали депутата від фракції ОПЗЖ, який готувався до захоплення державної влади.
А раніше співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.