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Ще більше путінських олігархів: Австрія розширить список санкцій

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Ще більше путінських олігархів: Австрія розширить список санкцій

Карл Нехаммер / Getty Images

Йдеться про пакет п'ятого раунду санкцій ЄС.

Австрія хоче додати більше олігархів до списку людей, які підпадають під санкції Європейського союзу через вторгнення Росії в Україну, заявив у середу офіс канцлера Карла Нехаммера, виклавши свою позицію щодо п'ятого раунду санкцій ЄС.

«Понад 800 людей вже підпали під санкції ЄС. Зараз ми підтримуємо розширення цього списку та включення до нього більшої кількості людей з оточення президента Росії», — цитує Нехаммера агентство Reuters.

Офіс Карла Нехаммера уточнив, що канцлер мав на увазі, зокрема, «більше олігархів».

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