В Офисе Генпрокурора подтвердили гибель 10 украинцев в очереди за хлебом

В Офисе Генпрокурора подтвердили гибель 10 украинцев в очереди за хлебом

Оккупанты безжалостно расстреляли людей в Чернигове.

В среду, 16 марта, в Чернигове российские войска обстреляли людей в очереди за хлебом - погибли 10 человек.

Эту информацию подтвердил Телеграм-канал Офиса Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 16 марта 2022 года в 10 часов утра военнослужащие вооруженных сил РФ из огнестрельного оружия обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом возле продуктового магазина. Произошло это в одном из спальных микрорайонов Чернигова.

По предварительным данным, погибли 10 мирных жителей. Точные данные о пострадавших устанавливаются.

Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты.

Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следственному отделу УСБУ в Черниговской области", - говорится в сообщении.

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