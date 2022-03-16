В Офісі Генпрокурора підтвердили загибель 10 українців в черзі за хлібом

В Офісі Генпрокурора підтвердили загибель 10 українців в черзі за хлібом

Окупанти безжально розстріляли людей у Чернігові.

У середу, 16 березня, в Чернігові російські війська обстріляли людей в черзі за хлібом - загинуло 10 осіб.

Цю інформацію підтвердив Телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 березня 2022 року о 10 годині ранку військовослужбовці збройних сил РФ з вогнепальної зброї обстріляли людей, які стояли у черзі за хлібом біля продуктового магазину. Сталося це в одному із спальних мікрорайонів міста Чернігова.

За попередніми даними, загинуло 10 мирних мешканців. Точні дані щодо постраждалих встановлюються.

Такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської, конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому відділу УСБУ у Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

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