Стояли в черзі по хліб: у Чернігові росіяни розстріляли людей, мінімум 10 загиблих

Стояли в черзі по хліб: у Чернігові росіяни розстріляли людей, мінімум 10 загиблих

Загинуло щонайменше 10 українців.

В одному з районів Чернігова 16 березня російська армія розстріляла людей, які стояли в черзі по хліб. Загинуло щонайменше 10 українців.

Про це повідомило "Суспільне" з місця події.

Обстріл стався близько десятої ранку. Більше подробиць поки невідомо.

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Фото: "Суспільне"

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