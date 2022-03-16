Стояли в черзі по хліб: у Чернігові росіяни розстріляли людей, мінімум 10 загиблих

Загинуло щонайменше 10 українців.
В одному з районів Чернігова 16 березня російська армія розстріляла людей, які стояли в черзі по хліб. Загинуло щонайменше 10 українців.
Про це повідомило "Суспільне" з місця події.
Обстріл стався близько десятої ранку. Більше подробиць поки невідомо.
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