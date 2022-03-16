Британія вимагає від ЄС запровадити більш жорсткі санкції проти Росії

Британія вимагає від ЄС запровадити більш жорсткі санкції проти Росії

Зокрема, Британія прагне допомогти європейським країнам повністю відмовитися від російського газу й нафти.

Велика Британія готує черговий пакет санкцій проти Росії за розв’язання війни в Україні.

Про це повідомила міністерка закордонних справ ВБ Ліз Трасс, пише Sky News.

"Будуть нові санкції. Як я говорила, ми вже санкціонували понад тисячу осіб та компаній. Разом із США ми запровадили санкції проти 10 найбільших банків. ЄС санкціонувала три банки, але ми хочемо, щоб вони збільшили цю кількість. Ми хочемо бачити повне відключення (Росії – ред.) від SWIFT. Наразі тільки декілька банків відключені від SWIFT, але не всі", — підкреслила Трасс.

Крім того, Британія прагне допомогти європейським країнам повністю відмовитися від російського газу й нафти, щоб ці кошти не могли фінансувати російську "військову машину".

За словами Трасс конфісковані гроші російських олігархів ймовірно можуть піти на відновлення України.

Міністерка оборони Британії також зазначила, що окрім запровадження нових санкцій проти РФ та постачання оборонного озброєння Україні, країна надає і гуманітарну допомогу українцям.

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