У Харківській області місцева мешканка передавала окупантам інформацію про підрозділи ЗСУ

У Харківській області місцева мешканка передавала окупантам інформацію про підрозділи ЗСУ

Її вже затримали та помістили під варту.

На Харківщині затримали громадянку України, яка передавала окупантам інформацію про місцезнаходження підрозділів ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Як з'ясувалося, жінка з 25 лютого по 9 березня через месенджер передавала окупантам інформацію про місцезнаходження військової техніки, особового складу ЗСУ, а також їх переміщення Харковом.

“Водночас вона усвідомлювала, що ці дані будуть використовуватися ворогом для подальших бомбардувань мирного міста. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у державній зраді - ч. 2 ст. 111 КК України. В порядку ст. 615 КПК України їй обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою”, - розповіли в пресслужбі Офіса Генерального прокурора.

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