Американська кіностудія Paramount зібрала мільйон доларів на допомогу Україні

Кіностудія купує гуманітарну допомогу Україні та поступово розриває відносини з Росією.

Студія Paramount оголосила про те, що вона йде з ринку Росії. А для того, щоб показати, що вона на стороні України, було вирішено виділити один мільйон доларів на закупівлю гуманітарної допомоги для українців.

Генеральний директор студії Paramount Боб Бакіш закликав своїх співробітників максимально допомагати нужденним під час серйозної кризи. Про це повідомляє видання Variety.

“Як і багато хто з вас, я уважно стежу за нищівним, неспровокованим вторгненням в Україну. Гуманітарна криза, що виникла в результаті, та її рясні наслідки для життя мільйонів людей по всій Україні, Східній Європі та в самій Росії, є жахливим свідченням” — написав Боб Бакіш 15 березня своїм співробітникам.

Боб Бакіш зазначив, що студія прийняла рішення більше не постачати контент Paramount Global до країни-агресорки. Також, видавець Simon & Schuster призупинив продажі та ліцензування прав на переклад російським видавцям. Paramount Consumer Products більше не підтримує нові ліцензійні угоди з Росією. Та треба зауважити, що повне припинення співпраці з Росією вимагає часу, адже діють деякі контракти та партнерські складнощі.