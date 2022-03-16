Американская киностудия Paramount собрала миллион долларов в помощь Украине

Киностудия покупает гуманитарную помощь и постепенно разрывает отношения с Россией.

Студия Paramount объявила о том, что она уходит с рынка России. А чтобы показать, что она на стороне Украины, было решено выделить один миллион долларов на закупку гуманитарной помощи для украинцев.

Генеральный директор студии Paramount Боб Бакиш призвал своих сотрудников максимально помогать нуждающимся в серьезном кризисе. Об этом сообщает издание Variety.

“Как и многие из вас, я внимательно слежу за сокрушительным, неспровоцированным вторжением в Украину. Гуманитарный кризис, возникший в результате, и его обильные последствия для жизни миллионов людей по всей Украине, Восточной Европе и самой России, является ужасным свидетельством", — написал Боб Бакиш 15 марта своим сотрудникам.

Боб Бакиш отметил, что студия приняла решение больше не поставлять контент Paramount Global в страну-агрессор. Также издатель Simon & Schuster приостановил продажи и лицензирование прав на перевод российским издателям. Paramount Consumer Products больше не поддерживает новые лицензионные соглашения с Россией. Но следует отметить, что полное прекращение сотрудничества с Россией требует времени, ведь действуют некоторые контракты и партнерские сложности.