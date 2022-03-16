Россию исключили из Совета Европы – официально

После исключения с флагштока сняли флаг РФ.

Россию исключили из Совета Европы.

Об этом сообщил Комитет министров Совета Европы (КМСЕ).

"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня (16 марта – ред.) прекращает быть членом Совета Европы, после 26 лет членства", — говорится в сообщении.

После исключения с флагштока сняли флаг РФ.

Отметим, что Россия присоединилась к Совету Европы 28 февраля 1996 года.

Ранее в Совете Европы отметили, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.

"Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания поддержки, помощи и правовых средств украинскому народу в его борьбе с агрессором и продолжать стремление к миру на основе справедливости и международного сотрудничества", — заявили в организации

Также следует напомнить, что Совет Европы признал Россию оккупантом Приднестровья.

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