Россию исключили из Совета Европы – официально

После исключения с флагштока сняли флаг РФ.
Россию исключили из Совета Европы.
Об этом сообщил Комитет министров Совета Европы (КМСЕ).
"Сегодня утром на внеочередном заседании Комитет министров в контексте процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 Устава Совета Европы, решил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня (16 марта – ред.) прекращает быть членом Совета Европы, после 26 лет членства", — говорится в сообщении.
После исключения с флагштока сняли флаг РФ.
Отметим, что Россия присоединилась к Совету Европы 28 февраля 1996 года.
Ранее в Совете Европы отметили, что своими действиями в Украине российские власти лишают российский народ преимущества современной системы защиты прав человека в мире, включая юрисдикцию Европейского суда по правам человека и огромную систему конвенций.
"Мы по-прежнему полны решимости использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для оказания поддержки, помощи и правовых средств украинскому народу в его борьбе с агрессором и продолжать стремление к миру на основе справедливости и международного сотрудничества", — заявили в организации
Также следует напомнить, что Совет Европы признал Россию оккупантом Приднестровья.
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