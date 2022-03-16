Німеччина переміщує ЗРК Patriot до Словаччини

Уряд Німеччини хоче, щоб солдати, розміщені у Словаччині, допомагали захистити союзника по НАТО, який межує з Україною.

Бундесвер розпочав переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише портал RND.

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У середу в Хузумі (Шлезвіг-Гольштейн) почали рух автомобілі з обладнанням і системами озброєння.

Уряд Німеччини хоче, щоб солдати, розміщені у Словаччині, допомагали захистити союзника по НАТО, який межує з Україною.

Система Patriot використовується для боротьби з літаками, тактичними балістичними ракетами та крилатими ракетами.

Словацький парламент напередодні ввечері переважною більшістю голосів проголосував за розміщення у країні німецьких та інших військ НАТО.

Як раніше повідомляло Міністерство оборони Словаччини, узгоджений з союзниками по НАТО план уряду передбачає розміщення 2100 солдатів.

Нагадаємо, 10 березня, чиновник Міністерства оборони США повідомив, що в Пентагоні не мають наміру передавати системи протиповітряної оборони Patriot в Україну, оскільки для їх експлуатації знадобляться американські війська на місці.