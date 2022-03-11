У Пентагоні пояснили, чому в Україні не буде ракетних батарей Patriot

У Пентагоні пояснили, чому в Україні не буде ракетних батарей Patriot

Українські військові не мають навичок обслуговування таких систем протиповітряної оборони.

У четвер, 10 березня, чиновник Міністерства оборони США повідомив, що в Пентагоні немає мають наміру передавати системи протиповітряної оборони Patriot в Україну, оскільки для їх експлуатації знадобляться американські війська на місці.

Таке пояснення він зробив на брифінгу перед журналістами, передає ABC News.

"Це незнайома українцям система, а в Україні, як ми вже чітко пояснили, не будуть воювати американські військові", - сказав чиновник.

Однак, США пропонують і надають інші засоби для протиповітряної оборони України. За словами представника Пентагону, вони відправляються постійно, навіть під час цього брифінгу. Серед зброї, яка надходить, - протитанкове та зенітне озброєння, включно із системами, які є досконалішими за “Стінгери”.

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Представник Міністерство оборони США також назвав передачу винищувачів для Збройних сил України неповноцінною формою підтримки України.

“Вони не літають на своїх літаках щодня. Це факт. Вони ефективно використовують, щоб уповільнити просування Росії, особливо на півночі, власні зенітно-ракетні комплекси і ПЗРК, а також протитанкові боєприпасів”, – сказав чиновник.

Нагадаємо, дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше дислокувалися у Німеччині, упродовж середи, 9 березня, було переміщено до Польщі.

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