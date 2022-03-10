Американські батареї ППО Patriot уже охороняють кордони Польщі

Точне місце розташування військової бази не розголошується.

Дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше дислокувалися у Німеччині, упродовж середи, 9 березня, було переміщено до Польщі.

Про це повідомляє видання Stars and Sripes з посиланням на речницю Європейських сил США (EUCOM) капітана Крістіну Джадд.

За її словами, це переміщення відбулося прискорено, щоб “протистояти будь-якій потенційній загрозі для сил США та їхніх союзників на території НАТО”.

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу цього переміщення високопосадовий чиновник Пентагону не вказав точне місце перебування цих засобів протиповітряної оборони, які раніше перебували на озброєнні 10-ї армії зі штаб-квартирою в Кайзерслаутерні (Німеччина).

“Я не буду вдаватися в подробиці про їхнє місце знаходження та оперативний стан, але вони знаходяться в Польщі, де є відповідний особовий склад для їхнього обслуговування”, - сказав він.

Раніше повідомлялося про прибуття до Польщі додаткових підрозділів американських збройних сил, які розташуються на базах, з яких вони в разі потреби зможуть оперативно виступити на захист східного кордону НАТО. Припускається, що вони розташовані в близькості від кордону з Україною.

Посадовець Міноборони США наголосив, що системи ППО були розгорнуті на території Польщі виключно для оборонних цілей, за консультацією з польським урядом та на його прохання.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентон Блінкен розповів про труднощі щодо плану доставки польських МіГ-29 до України.

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