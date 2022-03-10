Росія випустила по Україні понад 710 ракет - Пентагон

Вторгнення в Україну має бути припинено негайно.

Російські війська від моменту масштабного вторгнення в Україну випустили понад 710 ракет, які майже всі були націлені на об’єкти в східній Україні.

Про це заявив під час брифінгу в Пентагоні речник оборонного відомства США Джон Кірбі, пише Укрінформ.

"Майже всі ракети, які були випущені як з території України, так і ззовні, були націлені на об’єкти в східній частині України. Якщо провести пряму лінію від Києва до Одеси, то майже всі ці удари були зосереджені на схід від цієї лінії", - зауважив Кірбі.

Він також наголосив, що вторгнення в Україну має бути припинено негайно, і щоби цивільне населення було в безпеці як від ракетних, так і авіа-, артилерійських та інших ударів.

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