Респіраторні хвороби в умовах війни: що варто знати

Респіраторні хвороби в умовах війни: що варто знати

Люди, які перебувають у місцях тимчасового перебування, у холодну пору року мають бути забезпечені теплим одягом і ковдрами.

У місцях тимчасового перебування людей, особливо у холодну пору року, зростає ризик поширення респіраторних хвороб, у тому числі і COVID-19.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Тому необхідно пам’ятати про основні рекомендації щодо профілактики респіраторних інфекцій:

люди, які перебувають у місцях тимчасового перебування, у холодну пору року мають бути забезпечені теплим одягом і ковдрами;

за можливості в приміщеннях потрібно проводити провітрювання хоча б тричі на день і щоденне вологе прибирання;

за можливості потрібно проводити скринінг (тестування, огляд медичним працівником) людей на наявність ознак інфекційного захворювання;

люди з ознаками гострого респіраторного захворювання мають бути відокремлені від інших та обов’язково носити засоби індивідуального захисту, зокрема маски, що прикривають ніс і рот;

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дотримуватися правил особистої гігієни: користуватися серветками, мити руки, обробляти руки спиртовмісними антисептиками або протирати вологими серветками;

намагатися не торкатися руками до обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни: при кашлі та чханні прикривати рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидати серветку в контейнер для сміття й обробляти руки спиртовмісним антисептиком або мити їх водою з милом;

користуватися масками, бажано одноразовими, змінювати їх, як тільки вони стануть вологими чи брудними.

Також у місцях тимчасового перебування зростає ризик поширення вакцинокерованих інфекцій, особливо серед дітей, які не отримали курс профілактичних щеплень відповідно до Календаря. Тому за можливості перевірте статус вакцинації вашої дитини та перевірте можливість отримання пропущених щеплень на тій території, де ви зараз перебуваєте.

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