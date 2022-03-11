Харчові отруєння під час війни: як запобігти

Харчові отруєння під час війни: як запобігти

Харчовим отруєнням краще запобігати, а ніж потім лікувати.

Під час війни небезпечними можуть бути будь-які харчі. Найчастіше небезпеку становлять сирі продукти тваринного походження, особливо сирі або без належної термічної обробки м’ясо, яйця, непастеризоване молоко. Також небезпечними можуть бути немиті фрукти та овочі.

Про це пише Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Під час перебування у місцях тимчасового перебування людей не завжди можуть бути забезпечені повноцінні умови для зберігання харчових продуктів і доступ до джерел водопостачання у достатній кількості, тому важливо вчасно виявити симптоми харчового отруєння.

Симптоми харчового отруєння можуть бути як легкими, так і дуже серйозними, і можуть з’явитися вже через кілька годин або через кілька днів. Це залежить від шкідливого патогену (мікроорганізму), який потрапив до організму разом із їжею.

Найбільш поширеними симптомами харчового отруєння є:

біль у шлунку;

спазми шлунка;

нудота;

блювання;

діарея;

підвищення температури.

Якщо у вас діарея або блювання, насамперед пийте багато рідини, щоб запобігти зневодненню.

Якщо у вас виникли серйозні симптоми — пронос з домішками крові, температура вище 38,5°C, часте блювання, діарея понад 3 дні, ознаки зневоднення, у тому числі незначне сечовипускання або його відсутність, висока сухість у роті та горлі або запаморочення при вставанні — негайно зверніться по медичну допомогу.

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Харчовим отруєнням легше запобігати, а ніж потім лікувати, отже ось чотири кроки для запобігання харчовому отруєнню:

Часто мийте руки, посуд і поверхні, де готується їжа. Мийте руки та робочі поверхні до, під час і після приготування їжі. Мікроби можуть залишатися на ваших руках, посуді, обробних дошках і стільниці протягом тривалого часу. Не допускайте перехресного забруднення продуктів. Відокремлюйте сире м’ясо, птицю та яйця від готових до вживання продуктів. За можливості використовуйте окремі дошки та зберігайте сире м’ясо окремо від інших продуктів. Ретельно мийте посуд теплою водою із мийним засобом після обробки сирих харчів. Проводьте належну термічну обробку продуктів. Готуйте їжу до потрібної внутрішньої температури, аби знешкодити шкідливі бактерії. Воду також краще прокип’ятити, якщо є підозра на її можливе забруднення, або вживайте для пиття та приготування їжі бутельовану воду. Те ж стосується сирого молока: перед вживанням краще його перекип’ятити. Правильно зберігайте харчі. Зберігайте продукти в холоді, у холодильнику температура має бути 4°C або нижче. У холодну пору року, коли на дворі мороз, продукти можна зберігати у неопалюваному приміщенні, якщо немає холодильника. Головне, не вживайте продукти, що швидко псуються та які зберігалися без холодильника, після завершення терміну придатності або за найменшої підозри на те, що вони зіпсувалися.

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