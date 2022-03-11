На території Білорусі упав підбитий над Україною російський військовий літак - очевидці

Мешканці білоруських населених пунктів неподалік українського кордону повідомляють про сильний вибух і пожежу, від якої у небі була заграва.

Увечері у четвер, 10 березня, мешканці білоруського містечка Лунинець, що неподалік кордону з Україною, стали свідками падіння літального апарату, який врізався у землю, вибухнув та загорівся. За попередньою інформацією, на території Білорусі упав збитий над Україною російський військовий літак.

Як повідомляє сайт motolko.help, місцеві мешканці розповіли, що після 21 години почули сильний вибух та побачили яскравий спалах.

Очевидці повідомляють, що внаслідок вибуху у будинках тремтіли вікна, а подекуди навіть вилетіли шибки. На місце падіння прибули рятувальні вертольоти та пожежники, а також велика кількість білоруських та російських військових.

Про вибухи повідомляють також у білоруському селі Дребськ. Місцеві мешканці стверджують, що після вибуху спостерігали заграву, як при лісовій пожежі.

За попередньою інформацією, в районі агромістечка Кожан-городок упав військовий літак збройних сил РФ, який прямував на аеродром в Мачулищах.

У редакції Telegram-каналу"Білоруський Гаюн" опублікували розшифровку перехопленого запису переговорів, який начебто підтверджує падіння російського військового літака.

“Підкажіть їм тоді, де приблизно літак упав, якщо вони вийшли, щоб легше було знайти …по посадковому [курсу на аеродром] кілометрів 20…” - йдеться, зокрема, у наведеному уривку переговорів.

Нагадаємо, у ніч проти 10 березня російська авіація, яка злетіла з білоруських аеродромів, обстріляла місто Коростень у Житомирській області. Під час обстрілу загинули одна людина і двоє отримали несумісні з життям опіки, фактично теж загинули.

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