Facebook не блокуватиме заклики до смерті Путіна — Reuters

Користувачам в деяких країнах не заборонятимуть також заклики до насильства проти російських солдатів, які вторглися в Україну.

Компанія Meta Platforms тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на внутрішнє листування компанії щодо тимчасової зміни політики щодо “мови ненависті”.

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“У результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово дозволили такі форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, як-от насильницькі висловлювання, на кшталт “смерть російським окупантам”. Однак ми не дозволимо реальних закликів до насильства проти російських цивільних”, – йдеться у повідомленні з посиланням на заяву представника Meta.

Заклики до смерті Путіна чи Лукашенка будуть дозволені, якщо вони не будуть містити точної вказівки на місце знаходження цілі та метод виконання замаху.

У електронних листах сказано, що заклики до насильства проти росіян дозволені, коли в дописі чітко йдеться про вторгнення в Україну. Водночас будуть обмеження стосовно військовополонених.

Згідно із інформацією внутрішнього листування з модераторами контенту, тимчасові зміни політики щодо закликів щодо насильства до російських солдатів стосуються Вірменії, Азербайджану, Естонії, Грузії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Росії, Словаччини та України.

Нагадаємо, у Росії вирішили офіційно заблокувати соціальну мережу Facebook.

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