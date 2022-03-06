Вашингтон засудив цензуру, блокування соцмереж та ЗМІ в Росії

Вашингтон засудив цензуру, блокування соцмереж та ЗМІ в Росії

Натомість пропагандистські ЗМІ мають бути покарані.

Білий дім засудив тотальну цензуру в Росії, блокування соціальних мереж й іноземних засобів масової інформації.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У документі наголошується: цензурою та блокуванням медіа РФ обмежує доступ громадян до правдивої інформації. Відтак Сполучені Штати засуджують такі дії.

У своїй заяві Вашингтон наголошує: попри це Кремлю не вдалося дезінформувати світ, а їхня пропаганда не працює.

"Разом із нашими партнерами ми й надалі засуджуватимемо закриття Росією незалежних медіа та технологічних платформ, які не дозволяють Путіну безперешкодно проводити свої кампанії з дезінформації", – йдеться в заяві.

У заяві також зауважили, що пропагандистські ЗМІ в Росії, які намагаються виправдати війну з Україною, повинні бути покараними.