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Вашингтон засудив цензуру, блокування соцмереж та ЗМІ в Росії

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Вашингтон засудив цензуру, блокування соцмереж та ЗМІ в Росії

ТСН.ua

Натомість пропагандистські ЗМІ мають бути покарані.

Білий дім засудив тотальну цензуру в Росії, блокування соціальних мереж й іноземних засобів масової інформації.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У документі наголошується: цензурою та блокуванням медіа РФ обмежує доступ громадян до правдивої інформації. Відтак Сполучені Штати засуджують такі дії.

У своїй заяві Вашингтон наголошує: попри це Кремлю не вдалося дезінформувати світ, а їхня пропаганда не працює.

"Разом із нашими партнерами ми й надалі засуджуватимемо закриття Росією незалежних медіа та технологічних платформ, які не дозволяють Путіну безперешкодно проводити свої кампанії з дезінформації", – йдеться в заяві.

У заяві також зауважили, що пропагандистські ЗМІ в Росії, які намагаються виправдати війну з Україною, повинні бути покараними.

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"Не мовчіть, виходьте на вулиці, підтримуйте Україну" - Зеленський звернувся до європейців

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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