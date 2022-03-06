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Вашингтон осудил цензуру, блокиривание соцсетей и СМИ в России

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Вашингтон осудил цензуру, блокиривание соцсетей и СМИ в России

ТСН.ua

Пропагандистские СМИ должны быть наказаны.

Белый дом осудил тотальную цензуру в России, блокирование социальных сетей и средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается: цензурой и блокировкой медиа РФ ограничивает доступ граждан к правдивой информации. Соединенные Штаты осуждают такие действия.

В своем заявлении Вашингтон отмечает: несмотря на это, Кремлю не удалось дезинформировать мир, а их пропаганда не работает.

"Вместе с нашими партнерами мы будем и дальше осуждать закрытие Россией независимых медиа и технологических платформ, которые не позволяют Путину беспрепятственно проводить свои кампании по дезинформации", – говорится в заявлении.

В заявлении также отметили, что пропагандистские СМИ в России, пытающиеся оправдать войну с Украиной, должны быть наказаны.

"Не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину" – Зеленский обратился к европейцам

"Не молчите, выходите на улицы, поддерживайте Украину" – Зеленский обратился к европейцам

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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