Вашингтон осудил цензуру, блокиривание соцсетей и СМИ в России

Вашингтон осудил цензуру, блокиривание соцсетей и СМИ в России

Пропагандистские СМИ должны быть наказаны.

Белый дом осудил тотальную цензуру в России, блокирование социальных сетей и средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается: цензурой и блокировкой медиа РФ ограничивает доступ граждан к правдивой информации. Соединенные Штаты осуждают такие действия.

В своем заявлении Вашингтон отмечает: несмотря на это, Кремлю не удалось дезинформировать мир, а их пропаганда не работает.

"Вместе с нашими партнерами мы будем и дальше осуждать закрытие Россией независимых медиа и технологических платформ, которые не позволяют Путину беспрепятственно проводить свои кампании по дезинформации", – говорится в заявлении.

В заявлении также отметили, что пропагандистские СМИ в России, пытающиеся оправдать войну с Украиной, должны быть наказаны.