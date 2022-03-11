"Маніакальна одержимість": Кулеба заявив про загрозу жахливої операції від Росії

Міністр заявив про відсутність біологічної чи хімічної зброї або небезпеки в Україні.

Голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував вигадки російських чиновників, які розповідають про нібито хімічну чи біологічну зброю в Україні.

Свій коментар міністр опублікував ввечері 10 березня в Мережі.

"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю або небезпеку в Україні, викликає глибоке занепокоєння і насправді може вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", – йдеться у повідомленні.

The manic obsession with which various Russian officials fantasize about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. This tweet is for the record. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022

Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак на Україну із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нещодавно російські чиновники почали звинувачувати Україну в розробці хімічної та біологічної зброї. У Білому домі 10 березня спростували такі фейки Росії, а також попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.

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