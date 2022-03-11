"Маніакальна одержимість": Кулеба заявив про загрозу жахливої операції від Росії

Міністр заявив про відсутність біологічної чи хімічної зброї або небезпеки в Україні.
Голова МЗС Дмитро Кулеба прокоментував вигадки російських чиновників, які розповідають про нібито хімічну чи біологічну зброю в Україні.
Свій коментар міністр опублікував ввечері 10 березня в Мережі.
"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну чи хімічну зброю або небезпеку в Україні, викликає глибоке занепокоєння і насправді може вказувати на те, що Росія готує ще одну жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", – йдеться у повідомленні.
The manic obsession with which various Russian officials fantasize about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. This tweet is for the record.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022
Нагадаємо, ще до російського вторгнення про можливість атак на Україну із використанням хімічної зброї попереджував держсекретар США Ентоні Блінкен.
Нещодавно російські чиновники почали звинувачувати Україну в розробці хімічної та біологічної зброї. У Білому домі 10 березня спростували такі фейки Росії, а також попередили, що якщо РФ спробує застосувати хімічну або біологічну зброю проти громадян України, США дадуть відповідь.
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