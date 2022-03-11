Малиновський допоміг "Аталанті" наблизитися до чвертьфіналу Ліги Європи

Хавбек провів чудовий поєдинок та нагадав про війну, яка триває в Україні.

У четвер, 10 березня, "Аталанта" приймала леверкузенський "Баєр" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок завершився перемогою господарів - 3:2 .

Рахунок матчу відрив форвард господарів Чарлес Арангіс на 11-хвилині. Однак незабаром Руслан Малиновський влучним ударом у дальній кут з меж штрафного відновив паритет. Українець відзначив цю подію особливим жестом. На руці в нього була чорна пов'язка на знак жалоби за всіма загиблими у війні, яку Росія розгорнула проти України. Малиновський зняв пов'язку, поцілував її та вказав на небо.

А лише за дві хвилини українець віддав гольову передачу на Луїса Муріеля, який вивів господарів уперед.

На початку другого тайму українець знову віддав гольову передачу на колумбійця. Мусса Діабі скоротив відставання "фармацевтів", проте це була остання результативна дія команд у грі.

Команда Гасперіні отримала перевагу перед зустріччю у відповідь.

Наступний матч відбудеться в Леверкузені на Бай-Арені 17 березня. Початок – 19:45 за київським часом.

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