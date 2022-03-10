Лідер "Реала" встановив два історичні рекорди в Лізі чемпіонів

Хет-трик Каріма Бензема дозволив "вершковим" пройти ПСЖ.

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема встановив два унікальні досягнення в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Зустріч завершилася з рахунком 3:1, всі три голи у ворота паризького клубу забив Бензема.

По-перше, Карім став найбільш віковим автором хет-трику в Лізі чемпіонів. На момент поєдинку французькому нападнику виповнилося 34 роки та 80 днів. Бензема перевершив Олів'є Жиру, який у грудні 2020 року зробив покер за "Челсі" в матчі з "Севільєю" (4:0) у віці 34 роки та 63 дні.

По-друге, Бензема - перший гравець в історії ЛЧ, який забивав протягом 18 календарних років (2005-2022). Раніше це не вдавалося жодному гравцеві за всю історію турніру.

Таким чином, "Реал" вибив ПСЖ з Ліги чемпіонів і вийшов у чвертьфінал турніру. Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 18 березня у швейцарському Ньйоні.

Огляд матчу Реал - ПСЖ

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