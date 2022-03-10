"Манчестер Сіті" зіграв внічию зі "Спортингом", але пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Манчестер Сіті" зіграв внічию зі "Спортингом", але пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Зінченко отримав нагоду відіграти весь матч.

У середу, 9 березня, "Манчестер Сіті" вдома зіграв внічию з лісабонським "Спортингом" у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася з рахунком 0:0 .

Команди створили кілька моментів біля воріт одне одного, але так і не змогли забити жодного голу.

У цьому поєдинку взяв участь український захисних "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Українець провів на полі увесь матч, але не відзначився результативними діями.

На трибунах футболіста підримували фанати з синьо-жовтими стягами.

У першому поєдинку "Манчестер Сіті" на виїзді розгромив суперника з рахунком 5:0, тому до 1/4 фіналу турніру вийшли саме "городяни".

Читайте також:

"Ліверпуль" мінімально поступився "Інтеру", але вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

"Баварія" знищила чемпіона Австрії та вийшла до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 1/8 фіналу