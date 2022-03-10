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У Туреччині розпочали переговори Лавров, Кулеба та Чавушоглу

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У Туреччині розпочали переговори Лавров, Кулеба та Чавушоглу

Фото з відкритих джерел

Кулеба розпочав зустріч із Лавровим і Чавушоглу.

У турецькій Анталії 10 березня стартувала зустріч голів МЗС Росії, України, Туреччини. Дмитро Кулеба, Сергій Лавров і Мевлют Чавушоглу говоритимуть про припинення війни Росії проти України.

В українському МЗС повідомили, що сьогодні о 12:00 за київським часом міністр закордонних справ Дмитро Кулебa проведе пресконференцію за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ Туреччини та РФ щодо припинення війни Росією проти України.

Слід зауважити, зустріч відбувається за ініціативи турецької сторони.

З чим очільники МЗС приїхали на переговори, та чого очікувати від зустрічі, читайте тут.

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