Лише жінки і діти: 10 березня проводитиметься евакуація з Бучі до Києва

Лише жінки і діти: 10 березня проводитиметься евакуація з Бучі до Києва

Перед приміщенням Бучанської міської ради на людей чекатимуть автобуси.

У четвер, 10 березня, проводитиметься евакуація з Бучі до Києва.

В повідомленні Бучанської міської ради зазначається, що початок евакуації о 10:30. Евакуюватимуть лише жінок і дітей. На мешканців перед приміщенням міської ради чекатимуть автобуси.

Зазначається, що евакуаційний транспорт їде до вказаних адрес. Пересуватися до пунктів збору слід пішки, із собою брати лише необхідні речі і паспорт.

Також евакуюватимуть жителів Бородянки, Гостомеля, Ірпеня.

Нагадаємо, що 10 березня, з 09:00 відкрилися гуманітарні коридори, щоб евакуювати населення з міст, які найбільше обстрілюються ворогом.