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Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для перемовин з Лавровим

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Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для перемовин з Лавровим

Twitter/Дмитро Кулеба

Насамперед Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини. Там він незабаром зустрінеться зі своїм колегою із РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Насамперед Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Згодом українська делегація проведе переговори з Лавровим.

“Дмитро Куліба розпочав свій візит до Туреччини, де візьме участь у переговорах про припинення Росією бойових дій та припинення війни проти України”, — зазначили у МЗС.

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