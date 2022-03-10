Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для перемовин з Лавровим

Дмитро Кулеба прибув до Туреччини для перемовин з Лавровим

Насамперед Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Туреччини. Там він незабаром зустрінеться зі своїм колегою із РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Насамперед Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Згодом українська делегація проведе переговори з Лавровим.

“Дмитро Куліба розпочав свій візит до Туреччини, де візьме участь у переговорах про припинення Росією бойових дій та припинення війни проти України”, — зазначили у МЗС.

FM @DmytroKuleba has started his visit to Turkey where will take part in the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine pic.twitter.com/fTgbXlyUtR — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) March 10, 2022

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