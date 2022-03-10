У Києві зросла кількість ДТП

Водіїв просять дотримуватися ПДР та пропускати автівки "швидкої" та гуманітарні вантажі.

У Києві побільшало випадків дорожньо-транспортних пригод.

Міська влада столиці закликає водіїв дотримуватися ПДР та пропускати автівки "швидкої" та гуманітарні вантажі.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"У місті значно зросла кількість ДТП, у тому числі з тяжкими наслідками. Велике прохання до водіїв – дотримуватися ПДР, швидкісного режиму та поважати один одного. Пропускайте без черги машини «швидкої» допомоги та машини з гуманітарним вантажем!" – наголосив Микола Поворозник.

Він також зазначив, що для сполучення лівого та правого берега Києва сьогодні відкриті Північний та Дарницький мости.

Микола Поворозник закликав киян не залишати домівки без нагальної потреби.

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