Російські окупанти з літаків розстріляли Маріуполь

Попередньо, загинула одна людина.

У четвер, 10 березня, близько 08:00 російська армія здійснила авіаналіт на Маріуполь.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

В районі проспекту Будівельників, російські окупаційні війська з літаків обстріляли мирних мешканців.

За попередньої інформації є один загиблий.

До слова, напередодні армія Російської Федерації обстріляла пологовий будинок у Маріуполі. Російська авіація скинула авіабомбу після обіду, коли у пологовому було повно породіль та персоналу. Повітряного бомбардування також зазнала центральна частина міста.

Зрівняти Маріуполь з землею окупанти намагаються від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Містяни більше тижня не мають води, електроенергії та частково знаходяться без зв’язку. Це вже гуманітарна катастрофа.