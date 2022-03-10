В Киеве выросло количество ДТП

Водителей просят соблюдать ПДД и пропускать автомобили "скорой" и гуманитарные грузы.

В Киеве стало больше случаев дорожно-транспортных происшествий.

Городские власти столицы призывают водителей соблюдать ПДД и пропускать автомобили "скорой" и гуманитарные грузы.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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"В городе значительно возросло количество ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Большая просьба к водителям – соблюдать ПДД, скоростной режим и уважать друг друга. Пропускайте без очереди машины скорой помощи и машины с гуманитарным грузом!" – подчеркнул Николай Поворозник.

Он также отметил, что для сообщения левого и правого берега Киева сегодня открыты Северный и Дарницкий мосты.

Николай Поворозник призвал киевлян не покидать дома без необходимости.

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