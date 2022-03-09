Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають - Кулеба

Кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що не буде багато розповідати про постачання зброї, нових санкцій і виходу іноземних компаній з РФ.

Про це він написав у повідомленні у Facebook.

"Ви все і так бачите. Сьогодні в цьому плані був гарний день. Але потрібно ще більше. Ніщо не дається просто. Багато складних розмов, комбінацій. Є спроби окремих партнерів обмежитися напіврішеннями. Дехто намагається гратися з часом. Але ми не збавляємо обертів. Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити", - додав український дипломат.

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"Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії - це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа. Україна крутить колесо історії і партнери нам допомагають", - наголосив Кулеба.

"Тримаймося. І тоді ми обов’язково переможемо.Бережіть себе", - резюмував він.

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