Каждое оружие, каждая санкция, каждая компания, выходящая из России – это приближение победы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что не будет много рассказывать о поставках оружия, новых санкциях и выходе иностранных компаний из РФ.

Об этом он написал в сообщении Facebook.

"Вы все и так видите. Сегодня в этом плане был хороший день. Но нужно еще больше. Ничто не дается просто. Много сложных разговоров, комбинаций. Есть попытки отдельных партнеров ограничиться полурешениями. Кое-кто пытается играть со временем. Но мы не сбавляем обороты". Иногда партнеры обвиняют президента, меня, всех нас в резкости. Да, мы резкие. Иногда безжалостные. Особенно тем, кто нас пытается немного обмануть", — добавил украинский дипломат.

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"Мы такие, потому что каждое оружие, каждая санкция, каждая компания, выходящая из России – это приближение победы, это сохраненная человеческая жизнь, это детство без страха, это неразрушенный дом, больница, школа. Украина крутит колесо истории и партнеры нам помогают ", — подчеркнул Кулеба.

"Держимся. И тогда мы обязательно победим. Берегите себя", — резюмировал он.

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