В Сумах во время вражеских авиаударов погиб чемпион Украины по борьбе самбо

Вместе с парнем под обстрелы попали его родные.

В городе Сумы во время вражеских авиаударов погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

Печальную новость сообщил тренер Артема Евгений Леоненко.

Артем Прийменко / facebook.com/profile.php?id=100023876442937

"Ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения города Сумы погиб Прийменко Артем 2006 года рождения — неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо... Наш воспитанниц... Наш спортсмен", — написал тренер.

Также известно, что от вражеских обстрелов погибли родные Артема: папа, мама, бабушка и два младших брата.

Артем Прийменко вместе с семьей / facebook.com/profile.php?id=100023876442937

Напомним, вчера, 8 марта в девять утра из города Сумы открыли "зеленый коридор". Режим тишины должен был действовать до девяти вечера.

Читайте также: