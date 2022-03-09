В Сумах во время вражеских авиаударов погиб чемпион Украины по борьбе самбо

Вместе с парнем под обстрелы попали его родные.
В городе Сумы во время вражеских авиаударов погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.
Печальную новость сообщил тренер Артема Евгений Леоненко.
"Ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения города Сумы погиб Прийменко Артем 2006 года рождения — неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо... Наш воспитанниц... Наш спортсмен", — написал тренер.
Также известно, что от вражеских обстрелов погибли родные Артема: папа, мама, бабушка и два младших брата.
Напомним, вчера, 8 марта в девять утра из города Сумы открыли "зеленый коридор". Режим тишины должен был действовать до девяти вечера.
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