У Сумах під час ворожих авіаударів загинув чемпіон України з боротьби самбо

Разом з хлопцем під обстріли потрапили й його рідні.

У місті Суми під час ворожих авіаударів загинув неодноразовий чемпіон України з боротьби самбо Артем Прийменко.

Сумну новину повідомив тренер хлопця Євген Леоненко.

Артем Прийменко / facebook.com/profile.php?id=100023876442937

"Вночі під час авіаударів російськими військами по житловим районам мирного населення міста Суми загинув Прийменко Артем 2006 року народження - неодноразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо… Наш вихованець... Наш спортсмен", - написав тренер.

Також відомо, що від ворожих обстрілів загинули рідні Артема: тато, мама, бабуся та двоє молодших братів.

Артем Прийменко разом з родиною / facebook.com/profile.php?id=100023876442937

Нагадаємо, вчора, 8 березня о дев'ятій ранку з міста Суми відкрили "зелений коридор". Режим тиші мав діяти до дев’ятої вечора.

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