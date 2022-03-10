Російська авіація обстріляла Коростень: один загиблий

Зруйновані будівлі та людські помешкання.

У ніч проти 10 березня російська армія обстріляла місто Коростень у Житомирській області.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Російська авіація вдарила по території цілісного майнового комплексу. У результаті обстрілу сталося руйнування будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів. У зруйнованих приміщеннях виникли пожежі.

За попередньою інформацією, внаслідок вибухів одна особа загинула, а дві отримали травми.

Крім того, у Коростені через обстріл зруйновані приватний гараж та меблевий цех. Зазнали пошкоджень багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих та травмованих наразі немає.

Як повідомлялося, Російська Федерація напередодні стріляла по Житомиру. Російські окупанти авіаударом зруйнували котельню та житловий будинок. До слова, котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в обласному центрі можуть бути перебої з теплопостачанням.