Лидер "Реала" установил два исторических рекорда в Лиге чемпионов

Хет-трик Карима Бензема позволил "сливочным" пройти ПСЖ.

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема установил два уникальных достижения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Встреча завершилась со счетом 3:1, все три гола в ворота парижского клуба забил Бензема.

Во-первых, Карим стал самым возрастным автором хет-трика в Лиге чемпионов. На момент поединка французскому нападающему исполнилось 34 года и 80 дней. Бензема превзошел Оливье Жиру, который в декабре 2020 года сделал покер за "Челси" в матче с "Севильей" (4:0) в возрасте 34 года и 63 дня.

Во-вторых, Бензема - первый игрок в истории ЛЧ, который забивал в течение 18 календарных лет (2005-2022). Раньше это не удавалось ни одному игроку за всю историю турнира.

Таким образом, "Реал" выбил ПСЖ из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира. Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

Обзор матча Реал - ПСЖ

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