Хет-трик Бензема: "Реал" оформил камбэк и выбил ПСЖ из Лиги чемпионов

Мадридский клуб получил нужный результат.
В среду, 9 марта, "Реал" Мадрид дома обыграл ПСЖ во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:1.
В начале поединка "сливочные" пропустили гол от Килиана Мбаппе, которому ассистировал Неймар. Однако во втором тайме Карим Бензем отличился трижды и стал героем противостояния.
Таким образом "Реал" выбил ПСЖ из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
В феврале парижане выиграли первый поединок дома (1:0) и имели фору перед ответной игрой.
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