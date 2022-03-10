Зеленский и команда дальше работают в Киеве: видео с Банковой

Зеленский и команда дальше работают в Киеве: видео с Банковой

Тимошенко показала запись из-под здания Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с командой остаются работать в Киеве, а информация о противоположном — фейки врага.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, опубликовав соответствующее видео с Банковой.

"Враг не может победить нас в бою, поэтому запускает кучу фейков о том, что якобы команда президента покинула Киев. Это неправда. Я обращаюсь к вам с улицы Банковой, возле здания Офиса президента, где сейчас работает президент и его команда. Буду пытаться делать такие видео как можно чаще", - рассказав Тимошенко.

Напомним, 9 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Зеленский пережил уже более 10 попыток покушений на его жизнь.

План физической ликвидации Зеленского у президента РФ Владимира Путина возник еще за несколько недель до объявления войны. Организовать убийство он поручил руководителю Чечни Рамзану Кадырову.

ТСН.ua

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