Зеленський і команда надалі працюють у Києві: відео з Банкової

Зеленський і команда надалі працюють у Києві: відео з Банкової

Тимошенко показав запис з-під будівлі Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський разом з командою залишаються працювати в Києві, а інформація про протилежне є фейками ворога.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, опублікувавши відповідне відео з Банкової.

"Ворог не може перемогти нас у бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда президента залишила Київ. Це неправда. Я звертаюся до вас із вулиці Банкової, біля будівлі Офісу президента, де зараз працює президент і його команда. Намагатимуся робити такі відео якнайчастіше", – розповів Тимошенко.

Нагадаємо, 9 березня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Зеленський пережив вже понад 10 спроб замахів на його життя.

План фізичної ліквідації Зеленського у президента РФ Володимира Путіна виник ще за кілька тижнів до оголошення війни. Організувати вбивство він доручив керівнику Чечні Рамзану Кадирову.

ТСН.ua

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