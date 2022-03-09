"Ливерпуль" минимально уступил "Интеру", но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" минимально уступил "Интеру", но вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Чемпиону Италии оказалось недостаточно победы для прохода дальше.

Во вторник, 8 марта, "Ливерпуль" дома минимально проиграл миланскому "Интеру" во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1 .

На 61-й минуте единственный гол забил форвард "Интера" Лаутаро Мартинес. Голевой пас сделал нападающий Алексис Санчес, однако через несколько минут чилиец получил вторую желтую карточку и был изъят с поля.

Первая встреча "Интера" и "Ливерпуля" в Италии завершилась победой английского коллектива со счетом 2:0, который по результатам двух противостояний вышел в 1/4 финала ЛЧ.

В параллельном матче дня "Бавария" уничтожила австрийский "Зальцбург" – 7:1.

"Ливерпуль" вышел в 1/8 финала ЛЧ, заняв первую строчку в группе. Англичане опередили мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и итальянский "Милан";

"Интер", в свою очередь, оказался в плейоф турнира благодаря второй позиции в квартете с "Реалом", молдавским "Шерифом" и донецким "Шахтером".

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