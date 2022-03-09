Universal Music останавливает работу в России

В РФ отказались работать более сотни компаний.

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group останавливает работу в России и закрывает свои офисы.

Об этом 8 марта сообщает BBC.

Среди ведущих артистов, записи которых выдавались этим холдингом, - Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джими Хендрикс, Лучано Паваротти, Treibhaus, 3 Doors Down, Имельда Мэй, Мирами, Jeward, Таркан, Софи Эллис-Б.

Еще немного, и с рынка РФ уйдут и другие музыкальные холдинги.

Напомним, что по состоянию на 8 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.

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