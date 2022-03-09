Universal Music зупиняє роботу в Росії

В РФ відмовилися працювати понад сотня компаній.

Найбільша у світі звукозаписна компанія Universal Music Group зупиняє роботу в Росії та закриває свої офіси.

Про це 8 березня повідомляє BBC.

Серед провідних артистів, записи яких видавалися цим холдингом, - Мадонна, ABBA, Eminem, Rammstein, Sum 41, U2, Джимі Хендрікс, Лучано Паваротті, Treibhaus, 3 Doors Down, Імельда Мей, Мірамі, Jeward, Таркан, Софі Елліс-Бекстор.

Ще трохи, і з ринку РФ підуть й інші музичні холдинги.

Нагадаємо, що станом на 8 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікує повний список.

Читайте також: