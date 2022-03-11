Малиновский помог "Аталанте" приблизиться к четвертьфиналу Лиги Европы

Хавбек провел отличный поединок и напомнил о войне, которая продолжается в Украине.

В четверг, 10 марта, "Аталанта" принимала леверкузенский "Байер" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок завершился победой хозяев – 3:2 .

Счет матча отрыл форвард хозяев Чарлес Арангис на 11-й минуте. Однако вскоре Руслан Малиновский точным ударом в дальний угол из пределов штрафной восстановил паритет. Украинец отметил это событие особым жестом. На руке у него была черная повязка в знак траура по всем погибшим в войне, которую Россия развернула против Украины. Малиновский снял повязку, поцеловал ее и указал на небо.

А только через две минуты украинец отдал голевую передачу на Луиса Муриэля, который вывел хозяев вперед.

В начале второго тайма украинец снова отдал голевую передачу на колумбийца. Мусса Диаби сократил отставание "фармацевтов", однако это было последнее результативное действие команд в игре.

Команда Гасперини получила преимущество перед ответной встречей.

Следующий матч состоится в Леверкузене на Бай-Арене 17 марта. Начало – 19:45 по киевскому времени.

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