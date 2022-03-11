Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными _ Зеленский

Российские оккупанты не прекратили огонь для создания гуманитарного коридора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Мариуполь, препятствуя созданию гуманитарного коридора для эвакуации населения и доставки в город помощи.

Об этом он сообщил во время обращения поздно вечером в четверг, 10 марта.

По словам президента, российские оккупанты провели танковую атаку в том месте, в котором должен был проходить транспорт с грузом гуманитарной помощи.

“Я решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя с едой, водой, лекарствами. Я благодарен всем водителям, храбрым людям, которые были готовы выполнить эту сверхважную миссию. Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор — коридор жизни для мариупольцев. Они сделали это осознанно, знали, что срывают”, — сказал Зеленский.

Как сообщил президент, в четверг, 10 марта, российские оккупанты разрушили здание главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

"Рядом с этим зданием было то место, где должны были собираться мариупольцы на эвакуацию. Это откровенный террор, дерзкий террор от опытных террористов. Мир должен это знать, должен признать это. Мы все имеем дело с государством-террористом", – эмоционально говорил он.

В то же время Зеленский заверил, что украинские власти не будут прекращать попытки довезти в Мариуполь помощь, в которой нуждаются люди.

Он также отметил, что оккупанты пытаются блокировать связь, чтобы жители города, который они взяли в заложники, не могли узнать актуальную информацию. По этому поводу президент призвал украинцев: "Если вы можете говорить с мариупольцами, писать им, распространяйте, пожалуйста, правду. Напоминайте им, что Украина всем сердцем с ними. И делает все, чтобы прекратилась пытка города”.

Напомним, в четверг, 10 марта, около 08:00 российская армия совершила авианалет на Мариуполь.

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