Россияне целенаправленно бомбили роддом в Мариуполе — Арестович

Россияне также начали наносить невыборочные удары по гражданским кварталам, говорят в ОПУ.

Оккупанты специально бомбили роддом в Мариуполе. Таким образом, российские военные начали реализовывать сирийско-чеченскую тактику, которая заключается в терроре мирных жителей.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала "Рада".

"Россияне, не имея возможности преодолеть наши Вооруженные силы и терроборону и народ на поле боя, начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику. Она заключается в терроре гражданского населения. Это то, что они способны сейчас делать, потому что воевать на поле боя с Вооруженными силами у них не очень получается. Начались невыборочные удары по гражданским кварталам. Вчера по роддому в Мариуполе они били специально. Они считали, что там националисты сидят", — сказал он.

По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку первого этапа кампании.

Напомним, 9 марта российская авиация сбросила авиабомбу после обеда, когда в роддоме было полно рожениц и персонала. Воздушной бомбардировке также подверглась центральной части города. В результате террористической бомбардировки российскими захватчиками детской больницы в Мариуполе погибли три человека, среди них один ребенок — девочка.

Сравнить Мариуполь с землей оккупанты пытаются с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в ответ на авиаудар России по роддому в Мариуполе пригрозил оккупантам, что "теперь начнется совсем другая война".