До и после: разрушения в Мариуполе показали из космоса (видео)

До и после: разрушения в Мариуполе показали из космоса (видео)

На видео видно, как выглядел город до обстрелов оккупантами и после них.

В сети появилось видео, на коротом видно, как сейчас выглядит Мариуполь из космоса после ужасных обстрелов российскими оккупантами.

Видео опубликовали в Telegram-канале Оперативные ВСУ.

Напомним, армия Российской Федерации обстреляла роддом в Мариуполе. Погибли три человека, среди них один ребенок – девочка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на авиаудар РФ по роддому в Мариуполе. Он подчеркнул, что мир привлечет Путина к ответственности за его преступления.