До та після: руйнування в Маріуполі показали з космосу (відео)

До та після: руйнування в Маріуполі показали з космосу (відео)

На відео видно, який вигляд мало місто до обстрілів окупантами та після них.

У мережі з'явилося відео, де зображено, який зараз має вигляд Маріуполь з космосу після жахливих обстрілів російськими окупантами.

Відео опублікували у Telegram-каналі Оперативни ЗСУ.

Нагадаємо, армія Російської Федерації обстріляла пологовий будинок у Маріуполі. Загинули троє людей, серед них одна дитина - дівчинка.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на авіаудар РФ по пологовому будинку в Маріуполі. Він наголосив, що світ притягне Путіна до відповідальності за його злочини.