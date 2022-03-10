Волинь прийняла понад 13 тисяч евакуйованих з різних регіонів України

Волинь прийняла понад 13 тисяч евакуйованих з різних регіонів України

Більшість українців використовують область як транзитну.

Від початку війни в Україні, 24 лютого, Волинська область прийняла 13 200 вимушено-евакуйованих з регіонів, які сильно потерпіли від російської агресії.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

За словами Погуляйка, більшість українців використовують область як транзитну. Вільних місць для поселення достатньо.

"Якщо ви потребуєте поселення внаслідок термінової евакуації або можете надати такі місця, звертайтеся за номером "гарячої лінії". Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, протягом 9 березня з Сум, які обстрілює російська армія, евакуювали 43 тисячі місцевих мешканців. Вони покинули місто на приватних автомобілях та на евакуаційних автобусах. Вночі всі три колони прибули до Лубен у Полтавській області.

На четвер, 10 березня, в Сумській області заплановано 3 "зелені коридори" з Сум, Тростянця і Краснопілля. Початок режиму тиші та рух колон попередньо запланований на 9:00.