"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги "Інтерсіті" для евакуації

Усі потяги прямують до Львова.

"Укрзалізниця" продовжує виконувати евакуаційні рейси з населених пунктів, які сильно потерпають від обстрілів російської армії.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Укрзалізниця призначає додаткові поїзди "Інтерсіті" за кількома напрямками:

16:00 Харків - Львів

17:00 Дарниця - Львів

20:30 Дніпро - Львів

У компанії зазначають, що рейси евакуаційні, а тому безкоштовні.

До слова, Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут з Одеси до румунського міста Тульча.

У середу, 9 березня, о 23:23 з одеського вокзалу вирушив 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії очікується о 10:30. Рейс повністю безкоштовний, повідомили в "Укрзалізниці".