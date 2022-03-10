"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги "Інтерсіті" для евакуації

Усі потяги прямують до Львова.
"Укрзалізниця" продовжує виконувати евакуаційні рейси з населених пунктів, які сильно потерпають від обстрілів російської армії.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Укрзалізниця призначає додаткові поїзди "Інтерсіті" за кількома напрямками:
- 16:00 Харків - Львів
- 17:00 Дарниця - Львів
- 20:30 Дніпро - Львів
У компанії зазначають, що рейси евакуаційні, а тому безкоштовні.
До слова, Одеська залізниця спільно з Дунайським пароплавством запустила новий евакуаційний маршрут з Одеси до румунського міста Тульча.
У середу, 9 березня, о 23:23 з одеського вокзалу вирушив 4-вагонний поїзд до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії очікується о 10:30. Рейс повністю безкоштовний, повідомили в "Укрзалізниці".