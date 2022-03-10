"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда "Интерсити" для эвакуации

Все поезда следуют во Львов.
"Укрзалізниця" продолжает выполнять эвакуационные рейсы из населенных пунктов, сильно страдающих от обстрелов российской армии.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Укрзалізниця назначает дополнительные поезда "Интерсити" по нескольким направлениям:
- 16:00 Харьков – Львов
- 17:00 Дарница – Львов
- 20:30 Днепр – Львов
В компании отмечают, что рейсы эвакуационные, а потому бесплатные.
К слову, ОЖД совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут из Одессы в румынский город Тульч.
В среду, 9 марта, в 23:23 с одесского вокзала отправился 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию ожидается в 10:30. Рейс полностью бесплатный, сообщили в "Укрзалізниці".