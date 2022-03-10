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"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда "Интерсити" для эвакуации

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"Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда "Интерсити" для эвакуации

Все поезда следуют во Львов.

"Укрзалізниця" продолжает выполнять эвакуационные рейсы из населенных пунктов, сильно страдающих от обстрелов российской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Укрзалізниця назначает дополнительные поезда "Интерсити" по нескольким направлениям:

  • 16:00 Харьков – Львов
  • 17:00 Дарница – Львов
  • 20:30 Днепр – Львов

В компании отмечают, что рейсы эвакуационные, а потому бесплатные.

К слову, ОЖД совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут из Одессы в румынский город Тульч.

В среду, 9 марта, в 23:23 с одесского вокзала отправился 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию ожидается в 10:30. Рейс полностью бесплатный, сообщили в "Укрзалізниці".

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